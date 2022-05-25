«Голден Стейт» знаходиться в кроці від виходу у фінальну серію плей-офф НБА
«Даллас» з дабл-даблом Дончіча виграв перший матч в серії з «Голден Стейт»
У «Маверікс» не залишилось права на помилку
Фото: Getty Images
НБА. Фінал Західної конференції
«Даллас» – «Голден Стейт» 119:109 (28:24, 34:23, 37:23, 20:39) Рахунок у серії – 1:3
«Даллас»: Дончіч (30 + 14 підбирань + 9 передач), Фінні-Сміт (23), Буллок (18), Брансон (15), Пауелл (0) – старт; Клебер (13 + 8 підбирань), Дінвідді (10 + 8 передач), Бертанс (5), Нілікіна (5).
«Голден Стейт»: Каррі (20 + 8 передач), Віггінс (13), Томпсон (12), Грін (10 + 6 передач), Луні (3) – старт; Кумінга (17 + 8 підбирань), Пул (14), Муді (10), Лі (6), Б'єліца (4).
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