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FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою

Невдовзі буде й рішенні від FIBA Europe
Баскетбол В Європі
18:16
FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою

На офіційному сайті FIBA з’явилася інформація щодо виключення збірних росії та білорусі з усіх міжнародних змагань.

На підставі рішення, прийнятого 1 березня 2022 року та підтвердженого Центральною радою 25 березня 2022 року, про заборону російським командам і офіційним особам брати участь у змаганнях FIBA з баскетболу та баскетболу 3х3, виконавчий директор FIBA підтвердив наступні рішення щодо російської федерації баскетболу (РБФ) та білоруської федерації баскетболу (ББФ) щодо баскетбольних змагань FIBA, які відбудуться протягом найближчих місяців.

Виконавчий комітет FIBA ухвалив наступне:

– Офіційні баскетбольні змагання FIBAне проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.

– Збірні росії та білорусі повинні бути вилучені зі змагань Національних команд FIBA.

У відбіркових матчах європейської кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу FIBA-2023 росія виключена з групи H, а білорусь з групи B, без призначених замін. Результати росіян та білорусів анулюються, а інші команди виходять у другий раунд з 4-ма зіграними іграми.

Для рівномірного розподілу команд у групах L і I (H і G; A і B), ігри першого раунду проти команд груп G і групи A, які займуть останнє місце, не будуть враховані на другому етапі.

росія виключена з жіночого Чемпіонату світу FIBA U17, який відбудеться з 9 по 17 липня в Угорщині. Росіянок замінить команда Сербії.

росія виключена з жіночого Чемпіонату світу-2022, який заплановано на 22 вересня – 1 жовтня в Австралії. Замінить росіянок команда Пуерто-Рико.

Також команди з росії та білорусі виключені з Чемпіонату світу-2022 з баскетболу 3х3. Їх місця займуть команди, які у відборі зайняли наступні позиції: у жінок Ізраїль, а у чоловіків Словенія.

росію без заміни виключили з Ліги націй FIBA 3х3 U23.

Білорусів та росіян вилучили з кваліфікації Кубка Європи FIBA 3х3 2022 та Кубка Європи FIBA 3×3 U17.

Білорусь виключена з Чемпіонату світу FIBA 3×3 U18. Жіночу команду замінить Бельгія, а чоловічу – Литва.

Командам, які представляють російські або білоруські клуби або міста, а також російським і білоруським гравцям, заборонено реєструватися, а кваліфікаційні змагання не проводитимуться в Росії чи Білорусі до таких змагань FIBA 3х3 Pro Circuit:

FIBA 3х3 World Tour

FIBA 3х3 Challengers

FIBA 3х3 Womens Series

Також у FIBA повідомили, що найближчими днями буде повідомлено рішення щодо російських збірних та клубів, які виступають під егідою FIBA Europe та Ліги чемпіонів.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Росії (баскетбол)

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Новини: Баскетбол

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