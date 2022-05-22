«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
Фінал Сходу. «Майамі» завдяки дабл-даблу Адебайо повели в серії з «Бостоном»
«Селтікс» не допоміг відмінний виступ Брауна, у якого 40 очок і 9 підбирань
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«Бостон» – «Майамі» 103:109 (18:39, 29:23, 25:25, 31:22) Рахунок в серії: 1-2
«Бостон»: Браун (40 + 9 підборів + 7 втрат), Хорфорд (20 + 14 підбирань), Смарт (16 + 7 передач), Тейтум (10 + 6 втрат), Тайс (1) – старт; Г. Вільямс (10), Стаускас (3), Прітчард (3), Несміт (0), Уайт (0), Морган (0), Корнет (0), Фіттс (0).
«Майамі»: Адебайо (31 + 10 підборів + 6 передач), Такер (17 + 7 підборів), Струс (16), Лаурі (11 + 6 передач), Батлер (8) – старт; Калеб Мартін (8), Хірро (8), Оладіпо (5), Вінсент (3), Робінсон (2), Дедмон (0).
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