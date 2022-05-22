Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:10
Мотоперегони. Rookies Cup 2021. Гонка 12. Ред Булл Ринг
09:40
Змішані єдиноборства. Combate Global 7

Фінал Сходу. «Майамі» завдяки дабл-даблу Адебайо повели в серії з «Бостоном»

«Селтікс» не допоміг відмінний виступ Брауна, у якого 40 очок і 9 підбирань
Баскетбол НБА
09:05
Фінал Сходу. «Майамі» завдяки дабл-даблу Адебайо повели в серії з «Бостоном»

НБА. Плей-офф. Фінал. Східна конференція

«Бостон» – «Майамі» 103:109 (18:39, 29:23, 25:25, 31:22) Рахунок в серії: 1-2

«Бостон»: Браун (40 + 9 підборів + 7 втрат), Хорфорд (20 + 14 підбирань), Смарт (16 + 7 передач), Тейтум (10 + 6 втрат), Тайс (1) – старт; Г. Вільямс (10), Стаускас (3), Прітчард (3), Несміт (0), Уайт (0), Морган (0), Корнет (0), Фіттс (0).

«Майамі»: Адебайо (31 + 10 підборів + 6 передач), Такер (17 + 7 підборів), Струс (16), Лаурі (11 + 6 передач), Батлер (8) – старт; Калеб Мартін (8), Хірро (8), Оладіпо (5), Вінсент (3), Робінсон (2), Дедмон (0). 



Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Бостон Селтікс Майамі Хіт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
Баскетбол НБА
20 травня 07:30
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
Баскетбол НБА
12 травня 07:49
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
Баскетбол НБА
11 травня 08:57
Лаурі пропустить п'ятий матч з «Філадельфією»
Лаурі пропустить п'ятий матч з «Філадельфією»
Баскетбол НБА
10 травня 21:00
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
Баскетбол НБА
10 травня 08:13
«Бостон» влаштував розгром «Мілуокі» у другому матчі серії плей-офф Східної конференції
«Бостон» влаштував розгром «Мілуокі» у другому матчі серії плей-офф Східної конференції
Баскетбол НБА
04 травня 08:52

Новини: Баскетбол

Фінал Сходу. «Майамі» завдяки дабл-даблу Адебайо повели в серії з «Бостоном»
Фінал Сходу. «Майамі» завдяки дабл-даблу Адебайо повели в серії з «Бостоном»
НБА
09:05
«Анадолу Ефес» здолав «Реал» і вдруге поспіль виграв Євролігу
«Анадолу Ефес» здолав «Реал» і вдруге поспіль виграв Євролігу
21 травня 22:40
Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги
Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги
Єврокубки
21 травня 10:56
«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
НБА
21 травня 08:33
росію відсторонили від Євробаскету-2022 і баскетбольної Ліги чемпіонів
росію відсторонили від Євробаскету-2022 і баскетбольної Ліги чемпіонів
20 травня 22:09
17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового
17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового
Українські легіонери
20 травня 14:16
Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
Єврокубки
20 травня 08:26
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
НБА
20 травня 07:30
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Суперліга
19 травня 22:22
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини