Євроліга перенесла матч російських команд на нейтральну територію
Гендир Євроліги: «Я вважаю, що розумніше очікувати проведення сезону-2022/23 без російських клубів»
Жорді Бертомеу – про виключення клубу-акціонера з турніру
Жорді Бертомеу / Фото - basket.com.uaГенеральний директор Євроліги Жорді Бертомеу зробив заяву з приводу участі російських клубів в турнірі сезону-2022/23.
Цитує Бертомеу BasketNews.
«ЦСКА виживе. Ми повинні зробити різницю. ЦСКА є акціонером компанії і ніщо не заважає їм бути акціонерами, тому вони ними залишаться. У нас немає проблем ні з контрактом, ні з тим, що вони є акціонером компанії. Немає ніяких юридичних причин, щоб вивести ЦСКА зі структури Євроліги».
«Але коли ми говоримо про участь, це неможливо зробити для обох сторін. Ці контрактні зобов'язання зараз припинені, як відкладені до тих пір, поки вся політична, економічна, юридична європейська система не повернеться в нормальне русло. Коли? Ніхто не знає. Я вважаю, що розумніші очікувати проведення сезону-2022/23 без російських клубів».
Раніше стало відомо, що жоден клуб з росії або білоруси не зможе зареєструватися в баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23.
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