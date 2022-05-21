«Голден Стейт» обіграв «Мемфіс» і вийшов до півфінальної серії плей-офф НБА
«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
32 очка Каррі допомогли «Уорріорз» виграти другий матч у «Маверікс»
«Голден Стейт» – «Даллас» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Фінал Західної конференції. Другий матч
«Голден Стейт» – «Даллас» 126: 117 (25:32, 33:40, 25:13, 43:32), рахунок в серії 2:0
«Голден Стейт»: Каррі (32 + 8 підборів), Луні (21 + 12 підборів), Віггінс (16), Томпсон (15), Грін (6 + 6 фолів) – старт; Портер (11 + 7 підборів), Лі (0), Пул (23), Муді (2)
«Даллас»: Дончіч (42 + 8 передач), Брансон (31 + 7 підборів), Буллок (21), Фінні-Сміт (10 + 8 підборів), Пауелл (0) – старт; Клебер (3, Бертанс (6), Дінуідді (4), Нілікіна (0), Грін (0)
Коментарі 0