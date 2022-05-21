Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
08:30
live
Інформаційний марафон
07:40
Автокрос. Чемпіонат України. Етап у Дніпрі

«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу

32 очка Каррі допомогли «Уорріорз» виграти другий матч у «Маверікс»
Баскетбол НБА
08:33
«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
«Голден Стейт» – «Даллас» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Фінал Західної конференції. Другий матч

«Голден Стейт» – «Даллас» 126: 117 (25:32, 33:40, 25:13, 43:32), рахунок в серії 2:0

«Голден Стейт»: Каррі (32 + 8 підборів), Луні (21 + 12 підборів), Віггінс (16), Томпсон (15), Грін (6 + 6 фолів) – старт; Портер (11 + 7 підборів), Лі (0), Пул (23), Муді (2)

«Даллас»: Дончіч (42 + 8 передач), Брансон (31 + 7 підборів), Буллок (21), Фінні-Сміт (10 + 8 підборів), Пауелл (0) – старт; Клебер (3, Бертанс (6), Дінуідді (4), Нілікіна (0), Грін (0)


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Голден Стейт Уорріорз Даллас Маверікс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
Баскетбол НБА
19 травня 08:41
Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
Баскетбол НБА
14 травня 18:20
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
Баскетбол НБА
12 травня 07:49
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
Баскетбол НБА
11 травня 08:57
﻿Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
﻿Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
Баскетбол НБА
10 травня 08:48
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
Баскетбол НБА
10 травня 08:13

Новини: Баскетбол

«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
«Голден Стейт» подвоїв перевагу над «Далласом» у фінальній серії Заходу
НБА
08:33
росію відсторонили від Євробаскету-2022 і баскетбольної Ліги чемпіонів
росію відсторонили від Євробаскету-2022 і баскетбольної Ліги чемпіонів
20 травня 22:09
17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового
17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового
Українські легіонери
20 травня 14:16
Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
Єврокубки
20 травня 08:26
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
НБА
20 травня 07:30
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Суперліга
19 травня 22:22
Зотов став чемпіоном Латвії
Зотов став чемпіоном Латвії
Українські легіонери
19 травня 20:25
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
НБА
19 травня 08:41
﻿Генсек ФБУ: «Основна частина підготовки нашої чоловічої збірної пройде у Ризі»
﻿Генсек ФБУ: «Основна частина підготовки нашої чоловічої збірної пройде у Ризі»
Збірна України
18 травня 22:15
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини