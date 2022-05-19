Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:20
Телемагазин
11:50
Пляжний волейбол. King of the Court. Утрехт

«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції

«Уорріорз» 13-й раз поспіль виграли перший матч фінальної серії плей-офф
Баскетбол НБА
08:41
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції

НБА. Фінал Східної конференції

«Голден Стейт» – «Даллас» 112:87 (28:18, 26:27, 34:24, 24:18) Рахунок в серії 1-0

«Голден Стейт»: Каррі (21 + 12 підбирань), Віггінс (19), Томпсон (15), Грін (10 + 9 підборів), Луні (10) - старт; Пул (19), Портер (10), Чи (3), Муді (3), Кумінга (2), Бьеліца (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Даллас»: Дончіч (20 + 7 підборів + 7 втрат), Брансон (14), Буллок (12), Фінні-Сміт (5 + 7 підборів), Пауелл (3) - старт; Динуідді (17, Берк (7), Браун (4), Клебер (3), Грін (2), Бертанс (0), Крісс (0), Нілікіна (0).


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Голден Стейт Уорріорз Даллас Маверікс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
Баскетбол НБА
14 травня 18:20
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
«Мемфіс» розгромив «Голден Стейт» і скоротив рахунок в серії плей-офф Західної конференції
Баскетбол НБА
12 травня 07:49
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
«Маямі» та «Фініксу» залишилося здобути по одній перемозі у серіях з «Філадельфією» та «Далласом»
Баскетбол НБА
11 травня 08:57
﻿Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
﻿Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
Баскетбол НБА
10 травня 08:48
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
Баскетбол НБА
10 травня 08:13
«Бостон» влаштував розгром «Мілуокі» у другому матчі серії плей-офф Східної конференції
«Бостон» влаштував розгром «Мілуокі» у другому матчі серії плей-офф Східної конференції
Баскетбол НБА
04 травня 08:52

Новини: Баскетбол

«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
НБА
08:41
﻿Генсек ФБУ: «Основна частина підготовки нашої чоловічої збірної пройде у Ризі»
﻿Генсек ФБУ: «Основна частина підготовки нашої чоловічої збірної пройде у Ризі»
Збірна України
18 травня 22:15
FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою
FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою
В Європі
18 травня 18:16
«Маямі» відкрив рахунок в фіналі Східної конференції
«Маямі» відкрив рахунок в фіналі Східної конференції
НБА
18 травня 07:30
«Мілуокі» склав чемпіонський титул, «Даллас» з дабл-даблом Дончича вибив «Фінікс»
«Мілуокі» склав чемпіонський титул, «Даллас» з дабл-даблом Дончича вибив «Фінікс»
НБА
16 травня 07:41
Кевін Лав: «Леброн захоче піти в стилі Кобі»
Кевін Лав: «Леброн захоче піти в стилі Кобі»
НБА
15 травня 22:00
Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
Каррі: «Грізліс» зробили нас краще, у них все попереду»
НБА
14 травня 18:20
«Голден Стейт» обіграв «Мемфіс» і вийшов до півфінальної серії плей-офф НБА
«Голден Стейт» обіграв «Мемфіс» і вийшов до півфінальної серії плей-офф НБА
НБА
14 травня 08:35
Харден: «Я залишуся в« Філадельфії»
Харден: «Я залишуся в« Філадельфії»
НБА
13 травня 08:30
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини