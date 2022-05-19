«Мілуокі» склав чемпіонський титул, «Даллас» з дабл-даблом Дончича вибив «Фінікс»
«Голден Стейт» розібрався з «Далласом» в першому матчі фінальної серії Східної конференції
«Уорріорз» 13-й раз поспіль виграли перший матч фінальної серії плей-офф
НБА. Фінал Східної конференції
«Голден Стейт» – «Даллас» 112:87 (28:18, 26:27, 34:24, 24:18) Рахунок в серії 1-0
«Голден Стейт»: Каррі (21 + 12 підбирань), Віггінс (19), Томпсон (15), Грін (10 + 9 підборів), Луні (10) - старт; Пул (19), Портер (10), Чи (3), Муді (3), Кумінга (2), Бьеліца (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Даллас»: Дончіч (20 + 7 підборів + 7 втрат), Брансон (14), Буллок (12), Фінні-Сміт (5 + 7 підборів), Пауелл (3) - старт; Динуідді (17, Берк (7), Браун (4), Клебер (3), Грін (2), Бертанс (0), Крісс (0), Нілікіна (0).
Коментарі 0