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Футзал. Матч зірок Parimatch. Захід - Схід

«Голден Стейт» знаходиться в кроці від виходу у фінальну серію плей-офф НБА

«Уорріорз» в третьому матчі протистояння з «Далласом» знову здобули перемогу
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«Голден Стейт» знаходиться в кроці від виходу у фінальну серію плей-офф НБА
«Даллас» – «Голден Стейт» / Фото - marca.com
НБА. Плей-офф. Фінал Східної конференції. третій матч

«Даллас» – «Голден Стейт» 100:109 (22:25, 25:23, 21:30 32:31), рахунок в серії 3:0

«Даллас»: Дончіч (40 + 11 підборів), Брансон (20), Фінні-Сміт (9), Пауелл (3), Буллок (0) – старт; Клебер (0), Бертанс (2), Діну), Нілікіна (0)

«Голден Стейт»: Каррі (31 + 11 передач), Віггінс (27 + 11 підборів), Томпсон (19 + 7 підборів), Грін (10), Луні (9 + 12 підборів) – старт; Портер (2), Тоскано (0), Пул (10), Муді (1)


Володимир Кириченко
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Голден Стейт Уорріорз Даллас Маверікс

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