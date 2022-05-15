Леброн Джеймс може покинути «Лейкерс»
Кевін Лав: «Леброн захоче піти в стилі Кобі»
Форвард «Клівленда» поділився думками про завершення кар'єри лідером «Лейкерс»
Форвард «Клівленда» Кевін Лав поділився думками про завершення кар'єри лідером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
Лава цитує портал Bleacher Report:
«Мені здається, що він захоче піти в стилі Кобі, набравши 60 очок і поставивши таким чином точку. Коли це буде? Хто, чорт візьми, знає?»
Леброн Джеймс і Кевін Лав були партнерами по команді в «Клівленді» і разом виграли чемпіонат НБА в 2016 році. Леброн Джеймс може покинути «Лейкерс».
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