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Кевін Лав: «Леброн захоче піти в стилі Кобі»

Форвард «Клівленда» поділився думками про завершення кар'єри лідером «Лейкерс»
Баскетбол НБА
15 травня 22:00
Кевін Лав: «Леброн захоче піти в стилі Кобі»

Форвард «Клівленда» Кевін Лав поділився думками про завершення кар'єри лідером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Лава цитує портал Bleacher Report:

«Мені здається, що він захоче піти в стилі Кобі, набравши 60 очок і поставивши таким чином точку. Коли це буде? Хто, чорт візьми, знає?»

Леброн Джеймс і Кевін Лав були партнерами по команді в «Клівленді» і разом виграли чемпіонат НБА в 2016 році. Леброн Джеймс може покинути «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Кевін Лав Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Клівленд Кавальєрс

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