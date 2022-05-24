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Лень і Михайлюк не приїдуть до збірної України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу

Про це заявив Айнарс Багатскіс
Баскетбол Збірна України
09:18
Лень і Михайлюк не приїдуть до збірної України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс перед матчами відбору на чемпіонат світу-2023 заявив, що зараз Олексій Лень і Святослав Михайлюк не допоможуть національній команді:

«Ми постійно на контакті з Ленем і Михайлюком і хлопці готові грати за збірну, для них це, як і для кожного гравця за честь. Але є правила НБА, якщо ми зараз будемо їх задіювати за збірну, ми можемо їх втратити після. Самим хлопцям зараз було б теж дуже корисно, вони не дограли у сезоні, вони можуть більше і краще грати в НБА і матчі за збірну могли б у дечому допомогти і їм.

Ми пам’ятаємо, що з Ленем і Михайлюком Україна уже обігрувала Іспанію у 2017-му, але думаю у цьому вікні ми маємо вирішувати свої завдання без них, а вже у серпні зустрічати їх у збірній на наступне вікно кваліфікації та чемпіонат Європи».

Перший матч в це міжнародне вікно збірна України проведе 1 липня проти Грузії, 4 липня буде гра з Північною Македонією, 7 липня – з Іспанією.

Домашні матчі збірна України змушена буде проводити у Ризі.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олексій Лінь Святослав Михайлюк

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