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Волейбол. Суперкубок України-Епіцентр. Чоловіки. Фінал

«Маямі» відкрив рахунок в фіналі Східної конференції

Батлер став найрезультативнішим гравцем матчу
Баскетбол НБА
07:30
«Маямі» відкрив рахунок в фіналі Східної конференції

НБА. Плей-оф. Фінал Східної конференції

«Маямі» – «Бостон» 118:107 (25:28, 29:34, 39:14, 25:31) Рахунок у серії – 1:0

«Маямі»: Батлер (41 + 9 підбирань), Вінсент (17), Струс (11), Адебайо (10 + 4 блок-шоти), Такер (5) – старт; Хірро (18+8 підбирань), Дедмон (6), Оладіпо (5), Калеб Мартін (5).

«Бостон»: Тейтум (29 + 8 підбирань + 6 передач + 7 втрат), Браун (24 + 10 підбирань), Р. Вільямс (18 + 9 підбирань), Г. Вільямс (7), Уайт (3) – старт; Прітчард (18), Тайс (8).


Олег Шумейко-молодший
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