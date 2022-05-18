«Маямі» відкрив рахунок в фіналі Східної конференції

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«Маямі» – «Бостон» 118:107 (25:28, 29:34, 39:14, 25:31) Рахунок у серії – 1:0
«Маямі»: Батлер (41 + 9 підбирань), Вінсент (17), Струс (11), Адебайо (10 + 4 блок-шоти), Такер (5) – старт; Хірро (18+8 підбирань), Дедмон (6), Оладіпо (5), Калеб Мартін (5).
«Бостон»: Тейтум (29 + 8 підбирань + 6 передач + 7 втрат), Браун (24 + 10 підбирань), Р. Вільямс (18 + 9 підбирань), Г. Вільямс (7), Уайт (3) – старт; Прітчард (18), Тайс (8).
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