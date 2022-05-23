FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою
Російські та білоруські клуби відсторонені від участі в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Тепер вони будуть грати між собою
Команди російської федерації баскетболу та білоруської федерації баскетболу будуть зняті з будь-яких змагань збірних і майбутнього клубного сезону.
Як наслідок, жоден клуб з росії або білоруси не зможе зареєструватися в баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Напередодні на офіційному сайті FIBA з'явилася інформація про виключення збірних росії і білоруси з усіх міжнародних змагань.
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