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Російські та білоруські клуби відсторонені від участі в Лізі чемпіонів сезону-2022/23

Тепер вони будуть грати між собою
Баскетбол Єврокубки
14:12
Російські та білоруські клуби відсторонені від участі в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Рада баскетбольної Ліги чемпіонів вирішиkf підтримати заяву, прийнятe Виконавчим комітетом FIBA щодо виступу команд росії і білоруси на міжнародній арені.

Команди російської федерації баскетболу та білоруської федерації баскетболу будуть зняті з будь-яких змагань збірних і майбутнього клубного сезону.

Як наслідок, жоден клуб з росії або білоруси не зможе зареєструватися в баскетбольній Лізі чемпіонів сезону-2022/23. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Напередодні на офіційному сайті FIBA з'явилася інформація про виключення збірних росії і білоруси з усіх міжнародних змагань.
Володимир Кириченко
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Теги

Ліга чемпіонів (баскетбол) FIBA

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Новини: Баскетбол

Російські та білоруські клуби відсторонені від участі в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
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