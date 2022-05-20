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росію відсторонили від Євробаскету-2022 і баскетбольної Ліги чемпіонів
На них з білоруссю наклали нові спортивні санкції
22:09
Керівництво FIBA-Європа і Баскетбольної Ліги чемпінів прийняли рішення про відсторонення росії та білорусі від змагань під своєю егідою.
Зокрема, збірну росії прибрали з Євробаскету-2022, де її замінить команда Чорногорії (білорусь не кваліфікувалася на турнір).
Також відсторонення зачепить попередні відбіркові матчі Євробаскету-2025, чоловічі та жіночі чемпіонати Європи U-20, U-18 та U-16.
Санкції стосуються і клубних змагань: чоловічих Ліги чемпіонів і Кубку Європи-FIBA, а також жіночих Євроліги та Єврокубку.
І, звісно ж, росія і білорусь не зможуть приймати у себе змагання під егідою FIBA. Також у FIBA.
Раніше на росію і білорусь санкції наклали у FIBA.
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