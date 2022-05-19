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Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»

Згодом родичі Іллі переїхали у більш безпечні міста
Баскетбол Суперліга
19 травня 22:22
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Фото: fbu.ua

Захисник «Прометея» та збірної України Ілля Сидоров розповів, що його сім’я провела 10 днів у Харкові під щоденними обстрілами:

Вся моя сім'я застала початок війни у ​​Харкові. Перші днів 10 сиділи у підвалі, коли зрозуміли, що ситуація тільки погіршується, вирішили кудись їхати. Нині всі в умовній безпеці. Батько з братом в Україні, зараз у Києві. Мама з двома бабусями та з собакою пройшли нереальний шлях із Дніпра, там вони перебували ще 2 тижні після того, як покинули Харків, до Словаччини на машині. Дуже пощастило із волонтерами, яких випадково знайшли через інтернет. Нині перебувають там.

Нагадаємо, що домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2023 національна команда проведе в Ризі.

Джерело: fbu.ua Олег Шумейко-молодший
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Ілля Сидоров війна

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