«Щоб у себе там вони так зали рятували!» Верняєв показав розбомблений орками спортивний комплекс в Харкові
Сидоров: «Сім’я перші 10 днів у Харкові сиділа у підвалі»
Згодом родичі Іллі переїхали у більш безпечні міста
Фото: fbu.ua
Захисник «Прометея» та збірної України Ілля Сидоров розповів, що його сім’я провела 10 днів у Харкові під щоденними обстрілами:
Вся моя сім'я застала початок війни у Харкові. Перші днів 10 сиділи у підвалі, коли зрозуміли, що ситуація тільки погіршується, вирішили кудись їхати. Нині всі в умовній безпеці. Батько з братом в Україні, зараз у Києві. Мама з двома бабусями та з собакою пройшли нереальний шлях із Дніпра, там вони перебували ще 2 тижні після того, як покинули Харків, до Словаччини на машині. Дуже пощастило із волонтерами, яких випадково знайшли через інтернет. Нині перебувають там.
Нагадаємо, що домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2023 національна команда проведе в Ризі.