Євроліга перенесла матч російських команд на нейтральну територію
Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги
Напередодні він вже обслуговував матч однієї з команд<br>
Борис Рижик / Фото - euroleagueПровідний український суддя Борис Рижик отримав призначення на фінал Євроліги, в якому зустрінуться іспанська «Реал і турецький «Анадолу Ефес». Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Рижик буде працювати першим суддею. Головним арбітром зустрічі призначений італієць Луїджі Ламоніка, А другим – литовець Гітіс Вілюс.
Рижик і Вілюс на цьому Фіналі чотирьох Євроліги обслуговували півфінальний поєдинок між «Анадолу Ефес» і «Олімпіакосом».
Нагадаємо, фінал Євроліги відбудеться сьогодні, 21 травня. Початок – о 20:00 за Києву.
Результати півфінальних матчів турніру.
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