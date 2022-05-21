Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги

Напередодні він вже обслуговував матч однієї з команд<br>

Борис Рижик / Фото - euroleague

Провідний український суддяотримав призначення на фінал Євроліги, в якому зустрінуться іспанська «Реал і турецький «Анадолу Ефес». Про це повідомляєтурніру.Рижик буде працювати першим суддею. Головним арбітром зустрічі призначений італієць, А другим – литовецьРижик і Вілюс на цьому Фіналі чотирьох Євроліги обслуговували півфінальний поєдинок між «Анадолу Ефес» і «Олімпіакосом».Нагадаємо, фінал Євроліги відбудеться сьогодні, 21 травня. Початок – о 20:00 за Києву.