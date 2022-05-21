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Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги

Напередодні він вже обслуговував матч однієї з команд<br>
Баскетбол Єврокубки
10:56
Український суддя Борис Рижик буде працювати на фіналі Євроліги
Борис Рижик / Фото - euroleague
Провідний український суддя Борис Рижик отримав призначення на фінал Євроліги, в якому зустрінуться іспанська «Реал і турецький «Анадолу Ефес». Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Рижик буде працювати першим суддею. Головним арбітром зустрічі призначений італієць Луїджі Ламоніка, А другим – литовець Гітіс Вілюс

Рижик і Вілюс на цьому Фіналі чотирьох Євроліги обслуговували півфінальний поєдинок між «Анадолу Ефес» і «Олімпіакосом».

Нагадаємо, фінал Євроліги відбудеться сьогодні, 21 травня. Початок – о 20:00 за Києву.

Результати півфінальних матчів турніру.

Володимир Кириченко
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Теги

Євроліга Анадолу Ефес Реал (баскетбол) Олімпіакос (баскетбол) Борис Рижик

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