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Йокіч має намір підписати супермаксимальною продовження контракту з «Денвером»

Сербський бігмен очікує відповідної пропозиції від команди
Баскетбол НБА
18:05
Йокіч має намір підписати супермаксимальною продовження контракту з «Денвером»

Центровий «Денвера» Нікола Йокіч має намір підписати супермаксимальною продовження контракту на п'ять років на суму 260 млн доларів США. Зараз сербський бігмен чекає, коли команда запропонує йому ці умови в липні, повідомляє видання The Athletic.

У поточному сезоні НБА Нікола Йокіч вдруге поспіль був визнаний найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.

Рене Тер Велде
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Теги

Нікола Йокіч Денвер Наггетс

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