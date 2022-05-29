Ембіід та Янніс – не при справах. Йокич вдруге поспіль став найціннішим гравцем регулярного чемпіонату НБА
Йокіч має намір підписати супермаксимальною продовження контракту з «Денвером»
Сербський бігмен очікує відповідної пропозиції від команди
Центровий «Денвера» Нікола Йокіч має намір підписати супермаксимальною продовження контракту на п'ять років на суму 260 млн доларів США. Зараз сербський бігмен чекає, коли команда запропонує йому ці умови в липні, повідомляє видання The Athletic.
У поточному сезоні НБА Нікола Йокіч вдруге поспіль був визнаний найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.
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