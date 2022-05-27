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Збірна України оголосила склад на відбір Євробаскету-2022

Кваліфікація пройде на початку червня в Ізраїлі
Баскетбол Збірна України
12:21
Збірна України оголосила склад на відбір Євробаскету-2022
Фото: fbu.ua

Жіноча та чоловіча команди України з баскетболу 3х3 оголосили склади на кваліфікацію чемпіонату Європи-2022.

Матчі пройдуть 3-4 червня в Тель-Авіві, Ізраїль.

Склад жіночої збірної України 3х3:

Міріам Уро-Ніле («Ньон», Швейцарія), Наталія Цюбик («Київ-Баскет»), Дар’я Дубнюк («Київ-Баскет»), Анжеліка Ляшко («Київ-Баскет») 

Запасні:

Єлизавета Мітіна («Будівельник»), Вероніка Любінець («Таргу», Румунія) 

Головний тренер – Володимир Холопов

Склад чоловічої збірної України 3х3:

Антон Давидюк («Хмельницький»), Андрій Кожем’якін («Миколаїв»), Ілья Нємцу («Харківські Соколи»), Антон Мусієнко («Кельти») 

Головний тренер – Тимур Арабаджи.

Чоловіки зіграють зі збірними Франції та Греції, а жінки – з національними командами Словаччини, Хорватії та Сербії.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

жіноча збірна України 3Х3 чоловіча збірна України 3Х3

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