Збірна України оголосила склад на відбір Євробаскету-2022
Жіноча та чоловіча команди України з баскетболу 3х3 оголосили склади на кваліфікацію чемпіонату Європи-2022.
Матчі пройдуть 3-4 червня в Тель-Авіві, Ізраїль.
Склад жіночої збірної України 3х3:
Міріам Уро-Ніле («Ньон», Швейцарія), Наталія Цюбик («Київ-Баскет»), Дар’я Дубнюк («Київ-Баскет»), Анжеліка Ляшко («Київ-Баскет»)
Запасні:
Єлизавета Мітіна («Будівельник»), Вероніка Любінець («Таргу», Румунія)
Головний тренер – Володимир Холопов
Склад чоловічої збірної України 3х3:
Антон Давидюк («Хмельницький»), Андрій Кожем’якін («Миколаїв»), Ілья Нємцу («Харківські Соколи»), Антон Мусієнко («Кельти»)
Головний тренер – Тимур Арабаджи.
Чоловіки зіграють зі збірними Франції та Греції, а жінки – з національними командами Словаччини, Хорватії та Сербії.
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