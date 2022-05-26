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Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »

Спеціаліст зазначив, що олімпійська призерка може готуватися до сезону самостійно
Біатлон
21:54
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »

Державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв висловився про Валентину Семеренко, яка потрапила в резервну команду.

«Вона не виходила на зв’язок, але ми залишили її в команді «Б». Якщо вона бажає готуватись із командою «Б» із Ігорем Ященком – то будь ласка, нема проблем.

Ніхто її звідти не відраховував. А якщо вона захоче готуватись самостійно – я не заперечую, досвіду має вистачити».

Нагадаємо, в команду «А» увійшли Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.

Джерело: Суспільне Карен Агабекян
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Теги

Збірна України з біатлону Валя Семеренко Євген Колупаєв

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