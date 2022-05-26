Без сестер Семеренко. Визначено склад збірної України
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Спеціаліст зазначив, що олімпійська призерка може готуватися до сезону самостійно
21:54
Державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв висловився про Валентину Семеренко, яка потрапила в резервну команду.
«Вона не виходила на зв’язок, але ми залишили її в команді «Б». Якщо вона бажає готуватись із командою «Б» із Ігорем Ященком – то будь ласка, нема проблем.
Ніхто її звідти не відраховував. А якщо вона захоче готуватись самостійно – я не заперечую, досвіду має вистачити».
Нагадаємо, в команду «А» увійшли Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.
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