Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »

Спеціаліст зазначив, що олімпійська призерка може готуватися до сезону самостійно

Державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв висловився про Валентину Семеренко, яка потрапила в резервну команду.

«Вона не виходила на зв’язок, але ми залишили її в команді «Б». Якщо вона бажає готуватись із командою «Б» із Ігорем Ященком – то будь ласка, нема проблем. Ніхто її звідти не відраховував. А якщо вона захоче готуватись самостійно – я не заперечую, досвіду має вистачити». Нагадаємо, в команду «А» увійшли Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.