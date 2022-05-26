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Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону

У той же час Юлія Журавок буде тренуватися в команді Б
Біатлон
17:31
Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону

Незважаючи на триваючу війну і нестабільну ситуацію в країні, збірна України з біатлону готується приступити до підготовки до нового сезону. Перший збір і чоловіча, і жіноча команди, як і планувалося, проведуть в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селі Яворов, Львівської області.

Що ж стосується складу команд, то тут відбулися деякі зміни. Шосте вакантне місце в чоловічій команді Юрая Санітри займе Денис Насико, який раніше працював в команді Б під керівництвом Миколи Зоца.

А ось в жіночій збірній, Юлію Журавок, яка раніше увійшла до складу основної команди на літню підготовку, прийнято рішення замінити на Анну Кривонос. За словами держтренера збірної з біатлону Євгена Колупаєва, це зроблено на прохання самої спортсменки. Так як у Юлії  є маленька дитина, їй необхідно більше часу перебувати в Україні, що легше реалізувати, готуючись саме з командою Б.

Юлія Журавок буде готуватися в складі команди Б / Фото - Біатлон майбутнього

Повний склад основної збірної України на підготовку до нового сезону:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико.

  • Тренери: Юрай Санітра, Олексій Кравченко, Роман Прима.

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос.

  • Тренери: Олександр Кравченко, Олександр Біланенко, Олег Меркушин.

Свій перший збір чоловіча збірної України почне 29 травня, в той же час жінки приступлять до централізованої підготовки 4 червня.

Також відзначимо, що чоловіча і жіноча команди Б, під керівництвом Миколи Зоца і Ігоря Ященка відповідно, підготовку почнуть на початку літа. Планується, що перший збір команди пройде в Тернополі. Зокрема, в складі жіночої команди Б підготовку до сезону планує почати і Валентина Семеренко.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Анна Кривонос Олександр Кравченко Денис Насико Юлія Журавок Валя Семеренко Збірна України з біатлону

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