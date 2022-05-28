Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
11:25
Світовий бокс. Тижневик. Прем’єра
10:25
Вечір боксу. Boxing Jungle 2

Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»

Титулований український біатлоніст висловився і про слова Фуркада<br>
Біатлон
09:46
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Дмитро Підручний / Фото - Facebook
Український біатлоніст, чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний в інтерв'ю білоруським ЗМІ поділився думками щодо відсторонення місцевих спортсменів від міжнародних турнірів.

Чого всередині вас зараз більше: ненависті, злості, гіркоти?

«Складно це висловити одним словом. Емоційні гірки. Іноді злість. Іноді печаль, коли дізнаєшся про загибель українських солдатів і мирних жителів. Іноді радість, коли наші війська знищують окупантів».


«До речі, повертаючись до вашого запитання про піковий момент. Коли стало відомо про Бучу, я прочитав слова біатлоніста Сімона Фуркада, що він не підтримує відсторонення російських спортсменів. Ось тоді емоції зашкалювали».


«Причому француз до цього писав мені, що він проти війни, як, мовляв, росія допустила подібне і так далі. Не знаю, звідки таке лукавство. Може, Фуркад хотів бути хорошим для всіх».


«Для мене це неприпустимо – ти чи мовчи, або, якщо висловлюєшся публічно, визначся, за кого. Не люблю людей, які не здатні зробити вибір».


Як ставитеся до відсторонення білорусів від міжнародних стартів?

«З ними не все так однозначно, як з росіянами. Але на даному етапі це виправдано. Білоруська влада зробила так, щоб народ і спортсмени в тому числі страждали за її дії. Лукашенко дозволив атакувати Україну з території білорусі».


Нагадаємо, Підручний в рядах Нацгвардії захищає нашу країну від російських окупантів.





Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дмитро підручний Збірна України з біатлону

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Біатлон
26 травня 21:54
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
Біатлон
12 травня 18:55
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
Біатлон
09 травня 17:59
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Біатлон
04 травня 17:50
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
Біатлон
03 травня 21:20
Без сестер Семеренко. Визначено склад збірної України
Без сестер Семеренко. Визначено склад збірної України
Біатлон Кубок світу з біатлону
29 квітня 21:01

Новини: Біатлон

Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
09:46
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
26 травня 21:54
Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону
Ексклюзив
Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону
26 травня 17:31
Седнєв: «На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога»
Седнєв: «На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога»
14 травня 13:57
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
12 травня 18:55
Андрій Орлик – про війну, згорівші речі в Чернігові та зустріч з Сергієм Бубкою
Андрій Орлик – про війну, згорівші речі в Чернігові та зустріч з Сергієм Бубкою
11 травня 21:30
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
09 травня 17:59
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
04 травня 17:50
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
03 травня 21:20
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини