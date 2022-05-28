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Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Титулований український біатлоніст висловився і про слова Фуркада<br>
09:46
Дмитро Підручний / Фото - FacebookУкраїнський біатлоніст, чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний в інтерв'ю білоруським ЗМІ поділився думками щодо відсторонення місцевих спортсменів від міжнародних турнірів.
Чого всередині вас зараз більше: ненависті, злості, гіркоти?
«Складно це висловити одним словом. Емоційні гірки. Іноді злість. Іноді печаль, коли дізнаєшся про загибель українських солдатів і мирних жителів. Іноді радість, коли наші війська знищують окупантів».
«До речі, повертаючись до вашого запитання про піковий момент. Коли стало відомо про Бучу, я прочитав слова біатлоніста Сімона Фуркада, що він не підтримує відсторонення російських спортсменів. Ось тоді емоції зашкалювали».
«Причому француз до цього писав мені, що він проти війни, як, мовляв, росія допустила подібне і так далі. Не знаю, звідки таке лукавство. Може, Фуркад хотів бути хорошим для всіх».
«Для мене це неприпустимо – ти чи мовчи, або, якщо висловлюєшся публічно, визначся, за кого. Не люблю людей, які не здатні зробити вибір».
Як ставитеся до відсторонення білорусів від міжнародних стартів?
«З ними не все так однозначно, як з росіянами. Але на даному етапі це виправдано. Білоруська влада зробила так, щоб народ і спортсмени в тому числі страждали за її дії. Лукашенко дозволив атакувати Україну з території білорусі».
Нагадаємо, Підручний в рядах Нацгвардії захищає нашу країну від російських окупантів.