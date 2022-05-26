Альварес: «Я спробую ще раз зустрінеться з Біволом»
Альварес - про втрату першого місця в рейтингу P4P: «Я все ще відчуваю себе кращим»
Канело прокоментував втрату першого місця в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
21:20
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) прокоментував DAZN втрату першого місця в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від авторитетного видання The Ring.
«Правда полягає в тому, що я не знаю, як реагувати на подібні речі, але я все ще відчуваю себе кращим. Назвіть мені іншого бійця, який намагається виступати в інших вагових категоріях, піднімається вгору і спускається вниз, хоче домогтися різних речей. Ніхто цього не робив.
Я це роблю. Я ризикую всім, щоб продовжувати творити історію, коли мені не потрібно нічим ризикувати. Я вже багато чого домігся. Я перебуваю в положенні, коли мені не треба йти на ризик, але я все одно це роблю. Ніхто цього не робив, коли перебував в моїй позиції. Так що я особисто як і раніше відчуваю себе кращим в світі».
Дмитро Бивол (19-0, 11 KO) захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.
Коментарі 0