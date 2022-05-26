Альварес: «Протистояння з Головкіним завжди було особистим»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) зізнався, що протистояння з казахстанцем Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО) для нього є особистим. Слова мексиканця приводить DAZN.

Той факт, що між нами ворожнеча, є додатковим елементом. Це змушує мене тренуватися старанніше. Часом я відчуваю себе краще завдяки тому, що це протистояння існує».