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Альварес: «Протистояння з Головкіним завжди було особистим»

Сауль впевнений, що між ними ворожнеча
Бокс Професійний бокс
10:42
Альварес: «Протистояння з Головкіним завжди було особистим»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) зізнався, що протистояння з казахстанцем Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО) для нього є особистим. Слова мексиканця приводить DAZN.

«Протистояння з ним завжди було особистим. Це ніколи мене не покине. Після наших двох поєдинків воно залишається таким же. Він ніколи не переставав говорити про мене і якщо ви подивитеся, то я ніколи не згадував його ім'я. Я завжди був у нього на вустах, і він постійно балакав про мене. Це зробило наше протистояння ще більш особистим.

Той факт, що між нами ворожнеча, є додатковим елементом. Це змушує мене тренуватися старанніше. Часом я відчуваю себе краще завдяки тому, що це протистояння існує».

Нагадаємо, третій бій Альвареса проти Головкіна відбудеться 17 вересня.

Карен Агабекян
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Теги

Геннадій Головкін Сауль Альварес

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