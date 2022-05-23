Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) натякнув, що у вересні проведе третій бій проти казаха Геннадія Головкіна. Слова мексиканця приводить портал ESPN.

Ми програли, але це не означає, що я не спробую ще раз. Тут важливо бути наполегливим, і ми збираємося зробити це знову.

Ми повернемося у вересні. У найближчі дні – сьогодні, завтра, післязавтра ми оголосимо про поєдинок».