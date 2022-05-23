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Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»

Сауль має намір побитися з Головкіним і Біволом
Бокс Професійний бокс
21:49
Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) натякнув, що у вересні проведе третій бій проти казаха Геннадія Головкіна. Слова мексиканця приводить портал ESPN.

«У нас вже була завершена угода, тому ми повинні продовжувати розпочате, і я думаю, що це два найбільших бої в боксі – бій з Головкіним і реванш з Біволом.

Ми програли, але це не означає, що я не спробую ще раз. Тут важливо бути наполегливим, і ми збираємося зробити це знову.

Ми повернемося у вересні. У найближчі дні – сьогодні, завтра, післязавтра ми оголосимо про поєдинок».

Нагадаємо, Андре Уорд не розуміє, навіщо Альваресу бій з Головкіним.

Карен Агабекян
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін Дмитро Бивол

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