Спенс: «Я не шукаю бою з Альваресом»
Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»
Сауль має намір побитися з Головкіним і Біволом
21:49
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) натякнув, що у вересні проведе третій бій проти казаха Геннадія Головкіна. Слова мексиканця приводить портал ESPN.
«У нас вже була завершена угода, тому ми повинні продовжувати розпочате, і я думаю, що це два найбільших бої в боксі – бій з Головкіним і реванш з Біволом.
Ми програли, але це не означає, що я не спробую ще раз. Тут важливо бути наполегливим, і ми збираємося зробити це знову.
Ми повернемося у вересні. У найближчі дні – сьогодні, завтра, післязавтра ми оголосимо про поєдинок».
Нагадаємо, Андре Уорд не розуміє, навіщо Альваресу бій з Головкіним.
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