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Альварес: «Я спробую ще раз зустрінеться з Біволом»

Канело планує ще раз битися з росіянином, незважаючи на те, що наступний бій він вирішив провести проти GGG
Бокс Професійний бокс
18:30
Альварес: «Я спробую ще раз зустрінеться з Біволом»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) в інтерв'ю DAZN заявив, що планує ще раз битися з володарем титулу WBA Super в напівважкій дивізіоні Дмитром Біволом (19-0, 11 KO), незважаючи на те, що наступний бій він вирішив провести проти об'єднаного чемпіона світу з версій WBA і IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO).

«Напевно я спробую ще раз. Я дуже азартний, дуже наполеглива людина. Я намагався набрати вагу і завоювати цей титул, але не зміг. Однак ми спробуємо ще раз. Тільки в другому поєдинку мої фізичні кондиції будуть набагато краще, я підготуюся на 12 раундів.

Моя стратегія буде інший в порівнянні з тією, яку я використовував проти моїх суперників у другій середній вазі. Все стає для тебе уроком. Я намагався зробити щось нове, але це не спрацювало. Втім, у нас є новий план щодо того, що буде далі».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Дмитро Бивол Геннадій Головкін

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