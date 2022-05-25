Арум: «Ми розглянемо всі перешкоди, які можуть стояти на шляху до організації бою Нганну - Ф'юрі»

Промоутер Боб Арум в інтерв'ю Fight Hub TV розповів про складнощі організації поєдинку між чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну (17-3) і володарем титулу WBC в суперважкій дивізіоні Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Ось тоді ми подивимося, чи є у нього контракт з UFC, який не допустить його до бою, або ж він вільний агент. Ми розглянемо всі перешкоди, які можуть стояти на шляху до організації цього бою.

Я ніколи не обговорював цей поєдинок з Даною Уайтом. Забавно, але я ніколи в житті з ним не розмовляв. Я не знаю його позицію з цього бою.

Якщо у UFC є певні права на бійців, то ми, природно, будемо це поважати. Але зараз все це трохи передчасно. Потрібно буде сісти з Тайсоном Ф'юрі, пару раз провести спільну вечерю і вислухати його думки на цей рахунок».