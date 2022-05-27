Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Волейбол. Золота Євроліга 2022

Баррера: «Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку поєдинку з Головкіним»

Легендарний мексиканець вважає, що Канело постарається виграти третій бій проти GGG якомога переконливіше
Бокс Професійний бокс
22:30
Баррера: «Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку поєдинку з Головкіним»

Легендарний Марко Антоніо Баррера вважає, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) постарається виграти майбутній третій бій проти об'єднаного чемпіона світу з версій WBA і IBF в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO) якомога переконливіше і з самого початку буде прагнути до дострокової перемоги.

«У них за плечима два яскравих і близьких бою, в яких Канело і Головкін показали все, на що здатні. Багато людей так і не отримали відповіді на питання, хто переміг в першому поєдинку, а потім і в другому. У третьому бою не буде стратегії, як не буде сумнівів щодо того, хто здобуде перемогу.

Канело Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку і до кінця, щоб якомога переконливіше завершити цю трилогію. У мене є відчуття, що кращі часи Головкіна залишилися позаду. Він залишається хорошим бійцем і як і раніше може виступати на найвищому рівні. Але він вже не на піку. Я б сказав, що Канело все ще набирає висоту, а Головкін йде по похилій. Так що я ставлю на Канело».

офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін Марко Антоніо Баррера

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Альварес - про втрату першого місця в рейтингу P4P: «Я все ще відчуваю себе кращим»
Альварес - про втрату першого місця в рейтингу P4P: «Я все ще відчуваю себе кращим»
Бокс Професійний бокс
26 травня 21:20
Альварес: «Я спробую ще раз зустрінеться з Біволом»
Альварес: «Я спробую ще раз зустрінеться з Біволом»
Бокс Професійний бокс
26 травня 18:30
Альварес: «Протистояння з Головкіним завжди було особистим»
Альварес: «Протистояння з Головкіним завжди було особистим»
Бокс Професійний бокс
26 травня 10:42
Хирн: «Якщо Альварес програє Головкіну 17 вересня, то куди він після цього піде?»
Хирн: «Якщо Альварес програє Головкіну 17 вересня, то куди він після цього піде?»
Бокс Професійний бокс
25 травня 15:30
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін
Бокс Професійний бокс
24 травня 19:45
Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»
Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»
Бокс Професійний бокс
23 травня 21:49

Новини: Бокс

Баррера: «Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку поєдинку з Головкіним»
Баррера: «Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку поєдинку з Головкіним»
Професійний бокс
22:30
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Аматорський бокс
22:18
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Професійний бокс
19:50
Промоутер Валліна: «Отто із задоволенням поб'ються з Уайлдером»
Промоутер Валліна: «Отто із задоволенням поб'ються з Уайлдером»
Професійний бокс
19:10
Промоутер Паркера: «Немає кращого часу для реваншу між Джозефом і Уайтом»
Промоутер Паркера: «Немає кращого часу для реваншу між Джозефом і Уайтом»
Професійний бокс
16:30
Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Аматорський бокс
16:18
Хейні: «У Камбососа є багато прогалин»
Хейні: «У Камбососа є багато прогалин»
Професійний бокс
15:30
Чемпіон WBC хоче зірвати бій Ломаченка за звання абсолютного чемпіона
Чемпіон WBC хоче зірвати бій Ломаченка за звання абсолютного чемпіона
Професійний бокс
14:41
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Професійний бокс
10:41
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
2
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Всі новини