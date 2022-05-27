Баррера: «Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку поєдинку з Головкіним»

Легендарний мексиканець вважає, що Канело постарається виграти третій бій проти GGG якомога переконливіше

Легендарний Марко Антоніо Баррера вважає, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) постарається виграти майбутній третій бій проти об'єднаного чемпіона світу з версій WBA і IBF в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO) якомога переконливіше і з самого початку буде прагнути до дострокової перемоги. «У них за плечима два яскравих і близьких бою, в яких Канело і Головкін показали все, на що здатні. Багато людей так і не отримали відповіді на питання, хто переміг в першому поєдинку, а потім і в другому. У третьому бою не буде стратегії, як не буде сумнівів щодо того, хто здобуде перемогу. Канело Альварес буде прагнути до нокауту з самого початку і до кінця, щоб якомога переконливіше завершити цю трилогію. У мене є відчуття, що кращі часи Головкіна залишилися позаду. Він залишається хорошим бійцем і як і раніше може виступати на найвищому рівні. Але він вже не на піку. Я б сказав, що Канело все ще набирає висоту, а Головкін йде по похилій. Так що я ставлю на Канело». офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде