Батько Камбососа: «Бій Джорджа з Ломаченко буде наступним»

Джим Камбосос заявив, що його син проведе наступний поєдинок проти українця

Джим Камбосос, батько і менеджер об'єднаного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО), заявив, що його син проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченко (16-2, 11 KO), якщо 4 червня здолає власника титулу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 KO).

Джима цитує ресурс watoday.com.au:

«У нас є домовленість на два бої з урядом Вікторії і Marvel Stadium. Бій з Ломаченко буде наступним тут, в Австралії. Така наша угода. Ми не обійдемо його, тому що хотіли битися з цим хлопцем. На жаль, він не зміг провести цей бій і залишити свій народ. Ломаченко не підписав контракт, проте ми віддаємо йому належне за те, через що йому довелося пройти».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.