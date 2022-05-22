Бенавідес знищив Лем'є і став тимчасовим чемпіоном WBC

Американець змусив рефері зупинити бій вже в третьому раунді

У Глендейлі, штат Арізона, США, в бою за «тимчасовий» титул чемпіона WBC у другій середній вазі (до 76,2 кг) американець Давид Бенавідес (26- 0, 23 KO) переміг технічним нокаутом канадця Давида Лем'є (43- 5, 36 KO).

Ще в першому раунді було зрозуміло, що боксери представляють різні вагові категорії, оскільки Бенавідес виглядав набагато більше. Американець тримав канадця на дистанції, а в кінцівці трихвилинки потряс.

У другому раунді Лем'є продовжував пропускати багато ударів і навіть опинився в нокдауні. Все закінчилося в третьому раунді, коли рефері набридло дивитися одностороннє побиття і він зупинив бій – перемога Бенавідеса ТКО3.