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Бівол: «Альварес - фаворит в поєдинку з Головкіним»

Росіянин заявив, що Канело буде фаворитом в третьому бою з GGG
Бокс Професійний бокс
18:40
Бівол: «Альварес - фаворит в поєдинку з Головкіним»

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бивол (19-0, 11 KO) в інтерв'ю Ушатайка заявив, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) буде фаворитом в третьому бою з володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

«Напевно, Канело - фаворит, тому що він виграв у Геннадія. Неважливо, як по бою, але за рішенням суддів він переміг. Один раз була нічия, а другий поєдинок Канело виграв. Тут насправді багато нюансів. Може, Геннадію буде в плюс, що він зараз не буде ганяти вагу. Можливо, він буде уважніше. У Геннадія є таке, що він пропускає удари і не відчуває їх в 72 кг. Може, він подумає, що в 76 кг важчі удар і коштує менше пропускати. Можливо, він буде краще.

Я не знаю, але бій цікавий в будь-якому випадку. Я думаю, що після мого бою з Альваресом багато хто вважає, що зараз поєдинок між Геннадієм і Канело стане цікавіше».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде
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Теги

Дмитро Бивол Геннадій Головкін Сауль Альварес

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