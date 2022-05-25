Бій Джойса і Паркер перенесений з дивної причини

Джо поб'ється з іншим опонентом, але сутичка з Джозефом також в плані, але восени

Перенесено бій боксера надважкої ваги Джо Джойса (13- 0, 12 КО) і екс-чемпіона світу в надважкій вазі Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), повідомляє Bad left hook.

Бій був запланований на 2 липня, але виявилося, що дружина тренера Паркера Енді Лі повинна народити в ці дні, через що той не зможе допомагати Джозефу.

Тепер відомо, що поєдинок відбудеться на одному з шоу в вересні.

Джойс 2 липня проведе бій з іншим суперником, про ім'я якого повідомлять пізніше.