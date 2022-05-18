Альварес: «Я не відчуваю, що поразка від Бівола таке ж хворобливе, як в бою з Мейвезером»
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Флойд проведе поєдинок в Дубай на тиждень пізніше
12:52
Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейверезер (50-0, 27 KO) 21 травня проведе поєдинок з колишнім спаринг-партнером Доном Муром (18-0-1, 12 KO).
Бій на вертолітному майданчику готелю «Бурдж Аль Араб» в Дубай мав відбутися ще 14 травня, але подія була перенесена через смерть президента ОАЕ Халіфи ібн Зайд Аль Нахайяна.
Нагадаємо, що в червні 2021 Мейвезер не зміг перемогти блогера Логана Пола (0-1).
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