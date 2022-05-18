Бій Мейвезера перенесено через смерть

Флойд проведе поєдинок в Дубай на тиждень пізніше

Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейверезер (50-0, 27 KO) 21 травня проведе поєдинок з колишнім спаринг-партнером Доном Муром (18-0-1, 12 KO).



Бій на вертолітному майданчику готелю «Бурдж Аль Араб» в Дубай мав відбутися ще 14 травня, але подія була перенесена через смерть президента ОАЕ Халіфи ібн Зайд Аль Нахайяна.

Нагадаємо, що в червні 2021 Мейвезер не зміг перемогти блогера Логана Пола (0-1).



