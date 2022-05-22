«Бої тільки з кращими». Батько Камбососа розповів, коли планується організувати поєдинок з Ломаченком

Батько абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Джим Камбосос в інтерв’ю Fight Hub TV розповів про плани свого сина після поєдинку з Девіном Хейні (27-0, 15 KO):

І цей бій відбудеться до кінця 2022 року в Австралії. Хто ще таке робить? Не так багато чемпіонів, якщо взагалі хтось. Всі дивляться в топ-15 рейтингу, намагаються заробити грошенят. Якщо ви берете бійця з топу рейтингу, це все одно небезпечно. Наша ціль – битися з кращими. Поєдинки на грані – і це Джорджу подобається.