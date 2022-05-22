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«Бої тільки з кращими». Батько Камбососа розповів, коли планується організувати поєдинок з Ломаченком

Раніше українець не захотів залишати батьківщину під час вторгнення росії
Бокс Професійний бокс
16:04
«Бої тільки з кращими». Батько Камбососа розповів, коли планується організувати поєдинок з Ломаченком

Батько абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Джим Камбосос в інтерв’ю Fight Hub TV розповів про плани свого сина після поєдинку з Девіном Хейні (27-0, 15 KO):

Джордж відразу сказав, що наступний бій буде з Хейні чи Ломаченко. Йому пропонували перехідний бій, заробити легкий мільйон. Але ми одразу відмовилися. Нам не потрібні хлопці з топ-15 (рейтингів – XSPORT). Джордж розбереться з Девіном, і потім буде Лома чи Раян Гарсія. Як тільки Джордж розбереться і забере титул WBC, який він не вважає за повноцінний, буде Ломаченко чи Гарсія.

І цей бій відбудеться до кінця 2022 року в Австралії. Хто ще таке робить? Не так багато чемпіонів, якщо взагалі хтось. Всі дивляться в топ-15 рейтингу, намагаються заробити грошенят. Якщо ви берете бійця з топу рейтингу, це все одно небезпечно. Наша ціль – битися з кращими. Поєдинки на грані – і це Джорджу подобається.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) не захотів їхати на поєдинок з України, поки війна не завершена.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Василь Ломаченко Джордж Камбосос

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