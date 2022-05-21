Френк Санчес: «Усик переможе Джошуа в реванші. А я нокаутую переможця їх бою»
Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»
Проте Денніс Маккенн все ж вважає Тайсона Ф’юрі найкращим
20:11
Британський проспект другої легшої ваги Денніс Маккенн (12-0, 6 КО) вважає, що у Ентоні Джошуа немає шансів в реванші проти Олександра Усика:
«Усик занадто розумний, занадто кмітливий, занадто гарний боксер. Я не думаю, що у Джошуа є шанси.
Найкращий боксер надважкого дивізіону? Тайсон Ф’юрі. Він номер один. Він король дивізіону. Ніхто не може його перемогти. Його настрій феноменальний. Він вміє боксувати, він може вдарити – він може все.
Щоб увійти в пантеон дивізіону усіх часів йому вже не треба перемагати Джошуа. А от Усика – так. Очевидно».
Кубинський проспект Френк Санчес же просто заявив, що нокаутує переможця реваншу Усик – Джошуа, хто б ним не став.
Коментарі 0