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Світовий бокс. Тижневик

Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»

Проте Денніс Маккенн все ж вважає Тайсона Ф’юрі найкращим
Бокс Професійний бокс
20:11
Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»

Британський проспект другої легшої ваги Денніс Маккенн (12-0, 6 КО) вважає, що у Ентоні Джошуа немає шансів в реванші проти Олександра Усика:

«Усик занадто розумний, занадто кмітливий, занадто гарний боксер. Я не думаю, що у Джошуа є шанси.

Найкращий боксер надважкого дивізіону? Тайсон Ф’юрі. Він номер один. Він король дивізіону. Ніхто не може його перемогти. Його настрій феноменальний. Він вміє боксувати, він може вдарити – він може все.

Щоб увійти в пантеон дивізіону усіх часів йому вже не треба перемагати Джошуа. А от Усика – так. Очевидно».

Кубинський проспект Френк Санчес же просто заявив, що нокаутує переможця реваншу Усик – Джошуа, хто б ним не став.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа

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