Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»

Британський проспект другої легшої ваги Денніс Маккенн (12-0, 6 КО) вважає, що у Ентоні Джошуа немає шансів в реванші проти Олександра Усика:

Найкращий боксер надважкого дивізіону? Тайсон Ф’юрі. Він номер один. Він король дивізіону. Ніхто не може його перемогти. Його настрій феноменальний. Він вміє боксувати, він може вдарити – він може все.

Щоб увійти в пантеон дивізіону усіх часів йому вже не треба перемагати Джошуа. А от Усика – так. Очевидно».