Чемпіон WBC хоче зірвати бій Ломаченка за звання абсолютного чемпіона

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Чемпіон WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) заявив, що бачить слабкі місця у свого майбутнього суперника Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):



Звичайно, якщо ти спостерігаєш за Камбососом, то можеш побачити його звички і те, що вони роблять. Звичайно, у нього є прогалини та погані звички, я йому це покажу.

Я не сидітиму тут і розповідати вам, які саме прогалини я бачу. Який у цьому сенс? Я прибережу це на день бою, а потім після поєдинку ви можете запитати мене, як я скористався його недоліками.