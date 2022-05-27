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Чемпіон WBC хоче зірвати бій Ломаченка за звання абсолютного чемпіона
Хейні впевнений, що зможе перемогти Камбососа
14:41
Фото: Getty Images
Чемпіон WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) заявив, що бачить слабкі місця у свого майбутнього суперника Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):
Камбосос має багато прогалин, і існує багато способів, як ми можемо побити його. Втім, ми маємо один план на бій, який, як нам здається, насправді спрацює. Але ти ніколи не знаєш, доки не вийдеш на ринг. Ми готові до всього. Що б він не запропонував ми будемо готові до цього, і я не можу дочекатися бою.
Звичайно, якщо ти спостерігаєш за Камбососом, то можеш побачити його звички і те, що вони роблять. Звичайно, у нього є прогалини та погані звички, я йому це покажу.
Я не сидітиму тут і розповідати вам, які саме прогалини я бачу. Який у цьому сенс? Я прибережу це на день бою, а потім після поєдинку ви можете запитати мене, як я скористався його недоліками.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон після перемоги над Хейні хоче битися з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).
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