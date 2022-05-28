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Світовий бокс. Тижневик

Черкашин: «Бій Девіс – Ромеро не триватиме всю дистанцію»

Українській середньоваговик тренувався в одному залі з чемпіоном WBA
Бокс Професійний бокс
18:27
Черкашин: «Бій Девіс – Ромеро не триватиме всю дистанцію»
Федір Черкашин / фото - Facebook боксера

Непереможний український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) в інтерв’ю LuckyPunch поділився думкою про бій за пояс WBA Regular в середній вазі між Джервонтою Девісом (26-0, 24 KO) та Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).

Черкашин, нагадуємо, зараз готується до свого дебюту в США в тому ж залі, де Девіс спарингував напередодні дуелі з Ромеро.

«У Джервонти є природня потужність. Лише два бої за його кар’єру в профі пройшли всю дистанцію.

Я побачив його міць, коли він проводив спаринги в тому ж залі в Маямі, де я тренуюсь. Його спаринг-партнерам було ой як не солодко.

Думаю, бій не триватиме всю дистанцію. Девіс здобуде перемогу достроково».

Бій відбудеться сьогодні вночі в Barclays Center. Напередодні боксери пройшли процедуру зважування.

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Теги

Джервонта Девіс Федір Черкашин

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