Девіс бив рідше Ромеро, але потрапляв частіше

З'явилася статистика ударів в поєдинку американців

Статистична система CompuBox опублікувала статистику ударів в поєдинку чемпіона WBA World в легкій вазі Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) і Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) на момент зупинки.



Девіс за весь поєдинок викинув 84 удари, з яких 25 точних. Ромеро завдав 115 панчів, але лише 22 точних.

У Девіс п'ять точних джебів проти 3 у опонента, і 20 силових ударів проти 19 у Ромеро.

Нагадаємо, Девісу вдалося нокаутувати Ромеро в шостому раунді.