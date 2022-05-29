«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
Девіс бив рідше Ромеро, але потрапляв частіше
З'явилася статистика ударів в поєдинку американців
11:10
Статистична система CompuBox опублікувала статистику ударів в поєдинку чемпіона WBA World в легкій вазі Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) і Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) на момент зупинки.
У Девіс п'ять точних джебів проти 3 у опонента, і 20 силових ударів проти 19 у Ромеро.
Нагадаємо, Девісу вдалося нокаутувати Ромеро в шостому раунді.
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