Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Іспанія - Україна. Пряма трансляція
18:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 55кг. Пряма трансляція

Девіс: «Ромеро просто влетів в цей удар сам»

Американець прокоментував перемогу над співвітчизником
Бокс Професійний бокс
19:00
Девіс: «Ромеро просто влетів в цей удар сам»

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) прокоментував перемогу над Роландо Ромеро (14-1, 12 KO).

«Я знаю, коли потрібно натиснути, а коли відкотитися. Хтось в натовпі кричав, щоб я почав його розмотувати, але я знав, що поки рано. Потрібно було його ще трохи більше «розхлябать». Саме божевільне, що я навіть не дуже-то і сильно викинув той удар. Він просто влетів в цю подачу сам. Приблизно як Пакьяо тоді.

Ми розібралися, як чоловіки. У рингу. Бажаю йому всього найкращого в майбутньому».

Джервонта Девіс в шостому раунді нокаутував Роландо Ромеро.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джервонта Девіс Роландо Ромеро

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Бокс Професійний бокс
17:15
Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі
Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі
Бокс Професійний бокс
16:56
Ромеро: «Я виграв кожен епізод нашого бою з Девісом, я розбирав його»
Ромеро: «Я виграв кожен епізод нашого бою з Девісом, я розбирав його»
Бокс Професійний бокс
11:58
Девіс бив рідше Ромеро, але влучав частіше
Девіс бив рідше Ромеро, але влучав частіше
Бокс Професійний бокс
11:10
«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
Бокс Професійний бокс
10:10
Джервонта Девіс нокаутував Ромеро. Відео
Джервонта Девіс нокаутував Ромеро. Відео
Бокс Професійний бокс
08:17

Новини: Бокс

Девіс: «Ромеро просто влетів в цей удар сам»
Девіс: «Ромеро просто влетів в цей удар сам»
Професійний бокс
19:00
Усик привітав столицю України з річницею
Усик привітав столицю України з річницею
Професійний бокс
17:57
Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Професійний бокс
17:15
Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі
Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі
Професійний бокс
16:56
Усик – про поєдинок з Джошуа: «Бій за перемогу України!»
Усик – про поєдинок з Джошуа: «Бій за перемогу України!»
Професійний бокс
15:34
Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»
Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»
Професійний бокс
15:30
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»
Професійний бокс
12:45
Ромеро: «Я виграв кожен епізод нашого бою з Девісом, я розбирав його»
Ромеро: «Я виграв кожен епізод нашого бою з Девісом, я розбирав його»
Професійний бокс
11:58
Девіс бив рідше Ромеро, але влучав частіше
Девіс бив рідше Ромеро, але влучав частіше
Професійний бокс
11:10
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини