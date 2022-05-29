Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Девіс: «Ромеро просто влетів в цей удар сам»
Американець прокоментував перемогу над співвітчизником
19:00
Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) прокоментував перемогу над Роландо Ромеро (14-1, 12 KO).
«Я знаю, коли потрібно натиснути, а коли відкотитися. Хтось в натовпі кричав, щоб я почав його розмотувати, але я знав, що поки рано. Потрібно було його ще трохи більше «розхлябать». Саме божевільне, що я навіть не дуже-то і сильно викинув той удар. Він просто влетів в цю подачу сам. Приблизно як Пакьяо тоді.
Ми розібралися, як чоловіки. У рингу. Бажаю йому всього найкращого в майбутньому».
Джервонта Девіс в шостому раунді нокаутував Роландо Ромеро.
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