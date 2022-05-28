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Девіс зіштовхнув Ромеро з помосту під час офіційної процедури зважування

Зоряні боксери вклалися в ліміт легкого дивізіону<br>
Бокс Професійний бокс
10:23
Девіс зіштовхнув Ромеро з помосту під час офіційної процедури зважування
Девіс та Ромеро / Фото - Boxingscene
У Брукліні (Нью-Йорк, США) відбулася офіційна процедура зважування учасників майбутнього івенту від промоутерської компанії Premier Boxing Champions, який відбудеться 28 травня на арені Barclays Center.

Учасники головного поєдинку івенту успішно зробили вагу. Після церемонії і фінальної битви поглядів між бійцями трапилася невелика бійка. Девіс зіштовхнув Ромеро з помосту, коли обидва позували перед камерами, після чого боксерів захистили один від одного.
Представляємо вашій увазі результати зважування:

Поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBA Regular в легкій вазі (до 61,2 кг):

60,7 кг | Джервонта Девіс (26-0, 24 KO), Балтімор, (штат Меріленд, США)

60,9 кг | Роландо Ромеро (14-0, 12 KO), Лас-Вегас, (штат Невада, США)

Нагадаємо, в грудні 2021 року Джервонта виграв одноголосним рішенням суддів у Ісаака Круса. Спочатку Девіс повинен був побитися з Ромеро, але Роландо знявся з бою через звинувачення в сексуальному насильстві.

Ромеро останній бій провів в липні 2021 року, достроково перемігши Ентоні Йігіта.



Володимир Кириченко
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Джервонта Девіс Роландо Ромеро

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