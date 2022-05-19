«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Шлеменку не сподобалася поведінка українця
21:05
Екс-чемпіон Bellator Олександр Шлеменко піддав критиці володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO):
Що, якби мені прийшла повістка? В чому проблема? Жодних проблем. Якнайменше, я би не робив як деякі – не буду називати їх імена, – сфотографувався з автоматом, а потім поїхав за кордон готуватися до бою. Я би так не зробив. Було у нас такі. Не у нас.
Питань немає, але для чого з автоматом фотографувався? Не треба фотографуватися, не треба закликати. Добре, тоді забули все. Як кажуть, Бог усім суддя, ось і все.
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