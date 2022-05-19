«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика

Екс-чемпіон Bellator Олександр Шлеменко піддав критиці володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO):



Питань немає, але для чого з автоматом фотографувався? Не треба фотографуватися, не треба закликати. Добре, тоді забули все. Як кажуть, Бог усім суддя, ось і все.