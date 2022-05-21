Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Написала, що росіянам повернеться все зло, що вони коять
15:26
Дружина чемпіона світу у надважкому дивізіону за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram відреагувала на ракетний удар російських військових по будинку культури у місті Лозова, Харківської області:
«Дом культуры! Лозовое! Этот кошмар происходит, гибнут люди! Страдают и гибнут дети! Это настоящий геноцид украинского народа! Украина всегда была костью в горле рашки! И сейчас мы видим всю их ненависть и зависть! Скоро вам все вернется!
Просто нет слов! Такая жестокость! Моя страна, наши люди. Я не могу описать свои чувства с 24 февраля. Внутри яма, пустота! Одно хорошо, что теперь враг явный, не зеленые человечки! С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией!»
Раніше Катерина Усик закликала кримчан звільнятися від російської окупації.