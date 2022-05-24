«Дружина Усика висвітлює його позицію». В команді українця розповіли, як війна змінила світогляд чемпіона

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Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що до патріотизму українця не може бути жодних питань:



Я просто знаю весь перелік, скільки було зроблено ним з 2013 року для Батьківщини. І це стосується не тільки підняття прапору, а реальної роботи. Реальних коштів. Скільки було зроблено і зараз робиться. Просто він така людина, яка не любить про це говорити вголос, і не любить, щоб про це хтось знав. Повірте мені, люди, які отримували цю допомогу, вони знають, про що я говорю.

Говорити про те, що щось змінилося… Питання віри – це такі питання, про які не можна говорити у третій особі. Спілкуючись про якусь людину, аналізувати, що там стосується його поглядів на його віросповідання, духовну науку, це краще розмовляти безпосередньо з людиною, бо це невдячна справа.

А щодо дружби… У нас у всіх багато в кого є друзі, в когось є родичі, в когось навіть близькі родичі на тому боці. Зараз так склались умови, що мало хто розуміє об’єктивності того, що відбувається. І тому багато чого змінилося з початку війни. І, я думаю, це стосується і Олександра. Не його власних поглядів, а реальності, того, що відбувається. І спілкування, і підтримка, і так далі. Ви ж бачите активність його дружини. Вона власне висловлює об’єктивну позицію, яка є в сім’ї. Що про це не говорить Олександр не означає, що він якось інакше мислить.

Недопрацювання в медійному плані склало певну хибну думку про світогляд Усика, але я однозначно можу сказати, що за весь період нашої співпраці, а це майже 9 років, жодного натяку на щось подібне не було.