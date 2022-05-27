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Друзі Ломаченка з Голлівуду привітали росіянина Кремльова з переобранням президентом IBA

Правою рукою умара став Продивус
Бокс Аматорський бокс
08:45
Друзі Ломаченка з Голлівуду привітали росіянина Кремльова з переобранням президентом IBA
Фото: Instagram

Друзі екс-чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) з Голлівуду Марк Волберг та Саїд Тагмауї записали привітання росіянину умару кремльову з переобранням на пост президента IBA:

Містер умар. Хай вас береже Господь. Вітаю, новий президент IBA. Браво.

Нагадаємо, що напередодні виборів кандидатуру суперника росіянина зняли і кремльова переобрали без голосування. Віце-президентом асоціації став українець Володимир Продивус.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Василь Ломаченко Умар Кремлів AIBA

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