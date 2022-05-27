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Друзі Ломаченка з Голлівуду привітали росіянина Кремльова з переобранням президентом IBA
Правою рукою умара став Продивус
08:45
Фото: Instagram
Друзі екс-чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) з Голлівуду Марк Волберг та Саїд Тагмауї записали привітання росіянину умару кремльову з переобранням на пост президента IBA:
Містер умар. Хай вас береже Господь. Вітаю, новий президент IBA. Браво.
Нагадаємо, що напередодні виборів кандидатуру суперника росіянина зняли і кремльова переобрали без голосування. Віце-президентом асоціації став українець Володимир Продивус.
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