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Джервонта Девіс нокаутував Ромеро. Відео

«Танк», здавалося, повинен програти поєдинок рішенням
Бокс Професійний бокс
08:17
Джервонта Девіс нокаутував Ромеро. Відео

У Нью-Йорку (США) чемпіон WBA World в легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) виграв технічним нокаутом в шостому раунді у Роландо Ромеро (14-1, 12 КО).

Починаючи з першого раунду Ромеро зайняв центр рингу і дуже успішно відповідав джебом. Девіс намагався контратакувати більш потужними ударами, але це виходило у нього не дуже часто.

Потім Девіс ніяк не міг знайти свою дистанцію, і Ромеро все частіше завершував свої атаки точними попаданнями.

У шостому раунді здавалося, що перевага Ромеро тільки наростає, і він все частіше йшов в атаку. В одному з епізодів Роландо притиснув чемпіона до канатів і промахнувся, відразу ж пропустивши у відповідь лівий хук – нокдаун. Ромеро на рахунок «7» піднявся, але не був схожий на боксера, який здатний продовжити бій. Рефері також це помітив і зупинив сутичку.

Карен Агабекян
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Роландо Ромеро Джервонта Девіс

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