Колишній тренер Джошуа: «Ентоні потрібна правильна тактика в бою з Усик»
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»
Суперважковаговик впевнений, що він зараз більш готовий ніж в першому бою
12:45
Британський суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social заявив, що виграє гіпотетичний бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усик
(19- 0, 13 КО).
Зазначимо, що в напівпрофесійній Всесвітній серії боксу (WSB) Усик перемагав Джойса.
«У мене зараз набагато більше навичок, на моєму боці Ісмаель Салас. З ним ми розробимо план на бій і попрацюємо над нашими навичками. Перед першим боєм з Усик я навіть не спарингував з лівшею. Стилі роблять бої. Я думаю, що нокаутував би його».
Нагадаємо, Джойс впевнений, що Усик знову переможе Джошуа, як і в першому бою.
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