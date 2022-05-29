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Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»

Суперважковаговик впевнений, що він зараз більш готовий ніж в першому бою
Бокс Професійний бокс
12:45
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»

Британський суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social заявив, що виграє гіпотетичний бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усик (19- 0, 13 КО).

Зазначимо, що в напівпрофесійній Всесвітній серії боксу (WSB) Усик перемагав Джойса.

«У мене зараз набагато більше навичок, на моєму боці Ісмаель Салас. З ним ми розробимо план на бій і попрацюємо над нашими навичками. Перед першим боєм з Усик я навіть не спарингував з лівшею. Стилі роблять бої. Я думаю, що нокаутував би його».

Нагадаємо, Джойс впевнений, що Усик знову переможе Джошуа, як і в першому бою.

Карен Агабекян
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Олександр Усик Джо Джойс

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