Джошуа: «В реванші з Усиком я планую піти за нокаутом»
Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Колишній чемпіон світу відзначив іншого легендарного українського суперважковаговика<br> <br> <br>
13:16
«Найскладнішим суперником, з яким я ніколи не стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я боровся з ним, я думав, що рано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій».
«Тому, якби я не бився з ним, було б занадто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв і нокаутів в послужному списку. Він був досвідченим і дуже сильним. Це був важкий бій».
«Володимир дотягнув мене до 11 раунду – туди, де я ніколи раніше не був. Але він був моїм найсильнішим противником».
Нагадаємо, що в 2017 році Джошуа здобув перемогу над Кличко-молодшим технічним нокаутом в 11-му раунді.
Напередодні Джошуа пообіцяв, Що в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усик (19-0, 13 KO) буде намагатися фінішувати свого опонента.
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