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Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик

Колишній чемпіон світу відзначив іншого легендарного українського суперважковаговика<br> <br> <br>
Бокс Професійний бокс
13:16
Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в інтерв'ю заявив Oxford Union, що легендарний українець Володимир Кличко (64- 5, 53 KO) був його найскладнішим суперником.

«Найскладнішим суперником, з яким я ніколи не стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я боровся з ним, я думав, що рано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій».


«Тому, якби я не бився з ним, було б занадто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв і нокаутів в послужному списку. Він був досвідченим і дуже сильним. Це був важкий бій».


«Володимир дотягнув мене до 11 раунду – туди, де я ніколи раніше не був. Але він був моїм найсильнішим противником».


Нагадаємо, що в 2017 році Джошуа здобув перемогу над Кличко-молодшим технічним нокаутом в 11-му раунді.

Напередодні Джошуа пообіцяв, Що в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усик (19-0, 13 KO) буде намагатися фінішувати свого опонента.
Володимир Кириченко
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Теги

Ентоні Джошуа Володимир Кличко

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