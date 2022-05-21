«Вперше в кар’єрі». Джошуа готується до кардинальних змін напередодні реваншу з Усиком
Джошуа: «В реванші з Усиком я планую піти за нокаутом»
Зоряний британець з повагою ставиться до лідера хевівейта<br>
09:57
Энтоні Джошуа / Фото - boxingsceneКолишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24- 2, 22 KO) пообіцяв, що в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) буде намагатися фінішувати свого опонента.
Цитує британця dailymail.co.uk.
«Він виграв на два раунди більше, ніж я. Тепер я планую піти за нокаутом. Мій стиль полягає в тому, щоб зблизитися, зробити це особистим для себе і мого суперника. Такий мій план на бій».
«Усика класифікують як суперника з рейтингу pound-for-pound. Я все ще не знаю, що це означає. Я лише знаю, що людям подобаються перемоги і нокаути. Я ніколи не був в списку pound-for-pound, у всіх цих рейтингах. Він один з кращих у всіх вагових категоріях. Для мене особисто Усик означає, що я б'юся відповідно до своїх цінностей, тобто з кращими бійцями цього покоління».
«Коли ти відправляєш боксерів в нокаут, то виглядаєш добре, це прямо як насолода для очей в боксі. Усик – елітний суперник, золотий призер Олімпіади, колишній абсолютний чемпіон світу в першому важкому, а тепер і чемпіон в суперважкій вазі. Він повинен увійти в історію боксу, і я поберуся з ним через три місяці. З Божою допомогою, молитвами і наполегливою працею я переможу і стану триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі».
Напередодні Джошуа розповів, які зміни внесе в підготовку до реваншу з Усиком.
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