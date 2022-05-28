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Світовий бокс. Тижневик

Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»

Британець заявив, що AJ був радий почути фінальний гонг в бою проти українця
Бокс Професійний бокс
15:30
Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю SecondsOut заявив, що колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) був радий почути фінальний гонг в поєдинку проти чинного власника титулів WBA/WBO/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO).

«Я вважаю, що виступ Джошуа в першому бою з Усик було дуже показовим. Але, ймовірно, це данина навичкам Усика, і він зробив все, що міг. Здається, що Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку і почути суддівські записки.

У першому поєдинку Джошуа слід трохи побити Усика, вимотати його і доносити потужні удари. Але я думаю, що він трохи турбувався про те, що отримував у відповідь».

Джо Джойс передбачив, що Олександр Усик здобуде перемогу над Ентоні Джошуа в реванші.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Джо Джойс

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