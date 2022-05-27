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Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»

Британець передбачив, що українець здобуде перемогу над AJ
Бокс Професійний бокс
19:50
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю SecondsOut передбачив, що чемпіон WBA / WBO / IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) здобуде перемогу над Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в реванші, якщо тільки AJ кардинально не змінить стратегію.

«На думку більшості людей, включаючи мене, в першому бою Усик показав, що він знає, що робити. Виходячи на перший раунд, він вже насів на Джошуа. Усик не знадобився час, щоб розігрітися в бою. Він точно знав, що робить.

Усик знову буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа. У нього є набір навичок і досвід. Тепер від Джошуа залежить, чи зможе він повернутися і здобути перемогу. Після цього він міг би стати триразовим чемпіоном світу.

Я думаю, що Усик знову зробить те ж саме, якщо тільки Джошуа не битиметься так, як від нього чекали в першому бою. Він вніс корективи після бою з Енді Руїсом. Але чи вдасться йому внести їх з Усик?»

Джо Джойс висловився про кар'єру Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Джо Джойс

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