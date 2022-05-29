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Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»

Британець заявив, що хоче провести бій з «Циганським Королем»
Бокс Професійний бокс
15:30
Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю Boxing Social заявив, що хоче провести бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

«Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули. Але спочатку я хочу завоювати свій пояс, щоб потім провести уніфікацію. Подивимося, що він зробить, тому що Ф'юрі говорив про завершення кар'єри. У той же час я чув, що він міркував про поєдинок з Френсісом Нганну.

Подивимося, що станеться. Можливо, Ф'юрі просто чекає переможця реваншу Усик - Джошуа, а потім кине йому виклик».

Джо Джойс хоче реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Рене Тер Велде
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Джо Джойс Тайсон Ф'юрі

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