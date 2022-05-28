Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»
Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»
Британець висловив сумнів, що AJ налаштується на реванш з українцем
17:45
Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю SecondsOut висловив сумнів, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) налаштується на реванш з чемпіоном WBA / WBO / IBF Олександром Усик (19-0, 13 KO).
«Я думаю, що стилі роблять бої, і мій стиль на момент нашого поєдинку виявився краще проти Усика, ніж стиль Джошуа. Нехай я і не переміг, але доносив удари. Якби це був професійний 12-раундовий бій, і я таким чином бив би його все 12 раундів, то він би не протримався. Джошуа потрібно зробити те ж саме. Однак він володіє іншими атрибутами, у нього більш швидкі, більш важкі удари. Але є занепокоєння щодо того, чи вистачить його бензобака на всі 12 раундів в такому темпі. Та й його підборіддя теж під питанням.
Звичайно, Джошуа не прагне догодити в нокаут від Усика, тому що це буде подвійно ганебно, якщо його нокаутує легший боєць, що піднявся з крузервейту. На ньому великий тиск, і я не знаю, як він з цим впорається. Я думаю, що Джошуа втратив голову».
Джо Джойс вважає, що Ентоні Джошуа був радий почути фінальний гонг в поєдинку проти Олександра Усика.
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