Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю SecondsOut висловив сумнів, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) налаштується на реванш з чемпіоном WBA / WBO / IBF Олександром Усик (19-0, 13 KO).

Звичайно, Джошуа не прагне догодити в нокаут від Усика, тому що це буде подвійно ганебно, якщо його нокаутує легший боєць, що піднявся з крузервейту. На ньому великий тиск, і я не знаю, як він з цим впорається. Я думаю, що Джошуа втратив голову».