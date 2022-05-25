Хейні: «Я думаю, що Альварес міг би виграти Усика»
Еллербі: «У Хейні є абсолютно все, щоб перемогти Камбососа»
Промоутер вважає, що американець здобуде перемогу в поєдинку з австралійцем
16:40
Промоутер Mayweather Promotions Леонард Еллербі вважає, що власник титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) здобуде перемогу в поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 KО).
Промоутера цитує ресурс boxingnews24.com:
«У Хейні є абсолютно все, щоб перемогти. Але питання в тому, чи віддадуть йому перемогу? Ось в цьому я на 100 % не впевнений. Девін - приголомшливо талановитий і технічний боєць. Але повторюю, йому належить бій на виїзді проти Камбососа. Хочу обох бійців похвалити за хоробрість. Вони взяли цей бій, так як мріють про спадщину і велич. Але якщо коротко відповісти на ваше опитування, то моя думка така. Так, думаю Хейні поб'є Камбососа».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.
Коментарі 0