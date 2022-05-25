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Еллербі: «У Хейні є абсолютно все, щоб перемогти Камбососа»

Промоутер вважає, що американець здобуде перемогу в поєдинку з австралійцем
Бокс Професійний бокс
16:40
Еллербі: «У Хейні є абсолютно все, щоб перемогти Камбососа»

Промоутер Mayweather Promotions Леонард Еллербі вважає, що власник титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) здобуде перемогу в поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 KО).

Промоутера цитує ресурс boxingnews24.com:

«У Хейні є абсолютно все, щоб перемогти. Але питання в тому, чи віддадуть йому перемогу? Ось в цьому я на 100 % не впевнений. Девін - приголомшливо талановитий і технічний боєць. Але повторюю, йому належить бій на виїзді проти Камбососа. Хочу обох бійців похвалити за хоробрість. Вони взяли цей бій, так як мріють про спадщину і велич. Але якщо коротко відповісти на ваше опитування, то моя думка така. Так, думаю Хейні поб'є Камбососа».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Теги

Девін Хейні Леонард Еллербі Джордж Камбосос

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